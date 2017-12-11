Трамп обвинил The New York Times в клевете

Дональд Трамп также отрицал, что смотрит CNN и MSNBC, и отметил, что считает, что оба канала сообщают "фейковые новости".

"Еще одна фейковая новость, на этот раз ошибка The New York Times, что я смотрю от 4 до 8 часов телевидения в день. Неправильно! Также я редко, если такое бывает, смотрю CNN или MSNBC, обоих я считаю фейковыми новостями. Я никогда не смотрел на Дона Лемона (журналист CNN), которого я когда-то называл "самым тупым на телевидении!" Плохой отчет", - написал в Twitter Президент.

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Отметим, издание The New York Times в субботу обнародовало материал, в котором подробно описало привычки Дональда Трампа.

Люди, близкие к Трампу, подсчитали, что президент проводит не менее 4 часов в день перед телевизором, и иногда этот срок увеличивается до восьми часов в день.

В отчете отмечается, что Трамп начинает каждый из просмотра утренних новостей на CNN, после чего включает "Fox & Friends".