Трамп знову пригощав фаст-фудом спортсменів на зібранні у Білому домі

Трамп привітав гравців футбольної команди штату Північна Дакота штату в Державній їдальні Білого дому, щоб відсвяткувати їхню перемогу в останньому чемпіонаті секції ІІ FCS.

"Ми могли б запросити шеф-кухарів", сказав Трамп гравцям і тренерам, зібраним перед столом, на якому рядами стояли набори Біг-Маку і сумками з курячих страв Chick-fil-A. Інший стіл було заставлено картоплею фрі. Але я добре знаю вас," повідомив президент США.

Нагадаємо, у січні Трамп привітав чергову чемпіонську команду американських коледжів Clemson Tigers з тим, що він назвав "всеамериканським" святом гамбургерів і піци.

Президент є відомим шанувальником нездорової їжі для власного комфорту, відмовляючись від приписів лікарів, щоб схуднути, а також похвалитися тим, як мало вправ він робить.

Незважаючи на такий спосіб життя, 72-річний Трамп пройшов щорічний медичний іспит у лютому, і був визнаний "у дуже хорошій формі".