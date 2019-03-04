Трамп снова угощал фаст-фудом спортсменов на собрании в Белом доме
Киев • УНН
КИЕВ. 5 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп снова угощал фаст-фудом спортсменов колледжей на традиционном собрании чемпионов в Белом доме. Об этом сообщает УНН со ссылкой на AFP.
Трамп поздравил игроков футбольной команды штата Северная Дакота штата в Государственной столовой Белого дома, чтобы отпраздновать их победу в последнем чемпионате секции II FCS.
"Мы могли бы пригласить шеф-поваров", сказал Трамп игрокам и тренерам, собранным перед столом, на котором рядами стояли наборы Биг-Мака и сумки из куриных блюд Chick-fil-A. Другой стол был заставлен картофелем фри. "Но я хорошо знаю вас", сообщил президент США.
Напомним, в январе Трамп поздравил очередную чемпионскую команду американских колледжей Clemson Tigers с тем, что он назвал "всеамериканским" праздником гамбургеров и пиццы.
Президент является известным поклонником нездоровой пищи для собственного комфорта, отказываясь от предписаний врачей, чтобы похудеть, а также похвастаться тем, как мало упражнений он делает.
Несмотря на такой образ жизни, 72-летний Трамп прошел ежегодный медицинский осмотр в феврале, и был признан "в очень хорошей форме".