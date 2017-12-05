Трамп зменшив території двох заповідників у штаті Юта
Київ • УНН
КИЇВ. 5 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп різко скоротив території двох заповідників природи у західному штаті Юта. Водночас він осудив те, що назвав "величнезною крадіжкою урядом федеральної території" у минулому. Про це пише Голос Америки, передає УНН.
Указ Трампа зменшить територію Bears Ears на 85 відсотків, а Grand Staircase наполовину. Метою президента є відкрити заповідники, серед іншого, для розвитку, включно з побудовою копалень і для сільського господарства.
"Вони не дбають про землю таким способом, як дбаєте ви", сказав Трамп натовпу в столицы штату Юта Солт-Лейк-Сіті. Він заявив, що його рішення "скоротить федеральне посягання" і "відновить права громадян на цю землю. Громадська земля знову належатиме громаді".
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Проте захисники природи, а також корінне населення (американські індіанці) обіцяли вдатися до юридичних кроків для блокування рішення президента, кажучи, що такі великі території, визнані заповідниками, повинні залишитися без змін, щоб зберегти дику природу, важливі для корінного населення релігійні місця і артефакти, яким сотні років.
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