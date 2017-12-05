Трамп уменьшил территории двух заповедников в штате Юта
Киев • УНН
КИЕВ. 5 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп резко сократил территории двух заповедников природы в западном штате Юта. В то же время он осудил то, что назвал "огромной кражей правительством федеральной территории" в прошлом. Об этом пишет Голос Америки, передает УНН.
Указ Трампа уменьшит территорию Bears Ears на 85 процентов, а Grand Staircase наполовину. Целью президента является открыть заповедники, в том числе, для развития, включая построения рудников и для сельского хозяйства.
"Они не заботятся о земле таким способом, как заботитесь вы", сказал Трамп толпе в столицы штата Юта Солт-Лейк-Сити. Он заявил, что его решение "сократит федеральное посягательство" и "восстановит права граждан на эту землю. Общественная земля снова будет принадлежать общине".
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Однако защитники природы, а также коренное население (американские индейцы) обещали прибегнуть к юридическим шагов для блокировки решения президента, говоря, что такие большие территории, признаны заповедниками, должны остаться без изменений, чтобы сохранить дикую природу, важные для коренного населения религиозные места и артефакты , которым сотни лет.
Напомним, Президент Дональд Трамп все еще планирует отозвать Соединенные Штаты из парижской соглашения о климате