Трамп уменьшил территории двух заповедников в штате Юта

Указ Трампа уменьшит территорию Bears Ears на 85 процентов, а Grand Staircase наполовину. Целью президента является открыть заповедники, в том числе, для развития, включая построения рудников и для сельского хозяйства.

"Они не заботятся о земле таким способом, как заботитесь вы", сказал Трамп толпе в столицы штата Юта Солт-Лейк-Сити. Он заявил, что его решение "сократит федеральное посягательство" и "восстановит права граждан на эту землю. Общественная земля снова будет принадлежать общине".

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Однако защитники природы, а также коренное население (американские индейцы) обещали прибегнуть к юридическим шагов для блокировки решения президента, говоря, что такие большие территории, признаны заповедниками, должны остаться без изменений, чтобы сохранить дикую природу, важные для коренного населения религиозные места и артефакты , которым сотни лет.

Напомним, Президент Дональд Трамп все еще планирует отозвать Соединенные Штаты из парижской соглашения о климате