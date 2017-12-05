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Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 4228 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
06:59 • 16875 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
06:00 • 96813 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 109595 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 130013 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 106350 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108015 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 117416 просмотра

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Трамп уменьшил территории двух заповедников в штате Юта

Трамп уменьшил территории двух заповедников в штате Юта

Киев  •  УНН

 • 11403 просмотра

КИЕВ. 5 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп резко сократил территории двух заповедников природы в западном штате Юта. В то же время он осудил то, что назвал "огромной кражей правительством федеральной территории" в прошлом. Об этом пишет Голос Америки, передает УНН.

Указ Трампа уменьшит территорию Bears Ears на 85 процентов, а Grand Staircase наполовину. Целью президента является открыть заповедники, в том числе, для развития, включая построения рудников и для сельского хозяйства.

"Они не заботятся о земле таким способом, как заботитесь вы", сказал Трамп толпе в столицы штата Юта Солт-Лейк-Сити. Он заявил, что его решение "сократит федеральное посягательство" и "восстановит права граждан на эту землю. Общественная земля снова будет принадлежать общине".

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Однако защитники природы, а также коренное население (американские индейцы) обещали прибегнуть к юридическим шагов для блокировки решения президента, говоря, что такие большие территории, признаны заповедниками, должны остаться без изменений, чтобы сохранить дикую природу, важные для коренного населения религиозные места и артефакты , которым сотни лет.

Напомним, Президент Дональд Трамп все еще планирует отозвать Соединенные Штаты из парижской соглашения о климате

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