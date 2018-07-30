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Трамп заявив, що вважає чудовою свою зустріч з Путіним в Гельсінкі

Трамп заявив, що вважає чудовою свою зустріч з Путіним в Гельсінкі

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 липня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив в понеділок, що вважає чудовою свою зустріч з російським лідером Володимиром Путіним в Гельсінкі. Про це повідомляє УНН з посиланням на брифінг американського лідера.

“У мене була чудова зустріч з російським президентом Путіним (в Гельсінкі). Я думаю, це була чудова зустріч в тому, що стосується майбутнього, безпеки, економічного розвитку, захисту Ізраїлю”, — зазначив глава вашингтонської адміністрації під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте в Білому домі.

Трамп також підкреслив, що в рамках “забезпечення захисту в цілому” зустріч з Путіним була чудовою. Американський лідер вкотре зазначив, що “брехливі (американські) ЗМІ” висвітлили американо-російський саміт зовсім інакше.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп виступив з заявою про майбутнє антиросійських санкцій. За словами американського президента, вони збережуться в тому вигляді, в якому вони є зараз.

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