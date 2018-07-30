Трамп заявив, що вважає чудовою свою зустріч з Путіним в Гельсінкі

“У мене була чудова зустріч з російським президентом Путіним (в Гельсінкі). Я думаю, це була чудова зустріч в тому, що стосується майбутнього, безпеки, економічного розвитку, захисту Ізраїлю”, — зазначив глава вашингтонської адміністрації під час спільної прес-конференції з прем’єр-міністром Італії Джузеппе Конте в Білому домі.

Трамп також підкреслив, що в рамках “забезпечення захисту в цілому” зустріч з Путіним була чудовою. Американський лідер вкотре зазначив, що “брехливі (американські) ЗМІ” висвітлили американо-російський саміт зовсім інакше.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп виступив з заявою про майбутнє антиросійських санкцій. За словами американського президента, вони збережуться в тому вигляді, в якому вони є зараз.