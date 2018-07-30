Трамп заявил, что считает замечательной своей встрече с Путиным в Хельсинки
Киев • УНН
КИЕВ. 31 июля. УНН. Президент США Дональд Трамп заявил в понедельник, что считает замечательной своей встрече с российским лидером Владимиром Путиным в Хельсинки. Об этом сообщает УНН со ссылкой на брифинг американского лидера.
“У меня была замечательная встреча с российским президентом Путиным (в Хельсинки). Я думаю, это была замечательная встреча в том, что касается будущего, безопасности, экономического развития, защиты Израиля”, — отметил глава вашингтонской администрации во время совместной пресс-конференции с премьер-министром Италии Джузеппе Конте в Белом доме.
Трамп также подчеркнул, что в рамках “обеспечения защиты в целом” встреча с Путиным была замечательной. Американский лидер вновь отметил, что “лживые (американские) СМИ” осветили американо-российский саммит совсем иначе.
Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп выступил с заявлением о будущем антироссийских санкций. По словам американского президента, они сохранятся в том виде, в котором они есть сейчас.