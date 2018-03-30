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Трамп заявив, що військовослужбовці США "дуже скоро" покинуть Сирію

Київ • УНН

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КИЇВ. 30 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп анонсував завершення військової операції у Сирії після розгрому терористичного угруповання “Ісламська держава”. Про це він заявив 29 березня, виступаючи в Ричфілді (штат Огайо), передає УНН з посиланням на Politico.

“Ми вибиваємо дух з ІД, ми підемо з Сирії дуже скоро. Нехай інші люди тепер подбають про це”, — сказав господар Білого дому.

Американський лідер пообіцяв, що угруповання повністю втратить всю зайняту територію. “Але ми збираємося йти звідти дуже скоро, повернутися в свою країну, якій ми належимо, в якій хочемо бути”, — резюмував президент.

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Сама промова Трампа була присвячена його інфраструктурному плану на загальну суму в 1,5 трлн доларів. Глава держави при цьому розкритикував своїх попередників за те, що вони витратили 7 трлн доларів на Близькому Сході.

Під час регулярного брифінгу в Держдепартаменті журналісти попросили начальника прес-служби відомства Гізер Нойєрт прокоментувати слова Трампа. "Можу лише сказати, що я не бачила висловлювань президента щодо цього", - відповіла вона. В цілому, нагадала Нойєрт, діюча адміністрація закликає інші країни робити більше для розв'язання криз у світі. При цьому Нойєрт невідомо про будь-які зміни політики Вашингтона щодо Сирії.

Нагадаємо, внаслідок авіаудару, в якому звинувачують прихильників режиму Башара Асада, по одному з бомбосховищ в блокованому передмісті сирійської столиці Дамаска - Східній Гуті згоріли заживо 37 осіб. 

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