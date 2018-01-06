Трамп заявив, що готовий вступити у переговори КНДР і Південної Кореї
Київ • УНН
КИЇВ. 6 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що підтримує діалог між Південною Кореєю і КНДР, передає УНН із посиланням на Reuters.
Трамп додав, що США готові підтримати переговори.
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"Я хотів би, щоб це спрацювало. І думаю, я б сам міг вступити в переговори. Це не проблема. Мені подобається їхня ідея щодо Олімпіади", - сказал він.
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Раніше повідомлялося, що влада КНДР погодилися провести прямі переговори з Південною Кореєю щодо Олімпійських ігор в Пхенчхані 9 січня.