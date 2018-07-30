Трамп заявив, що готовий до зустрічі з президентом Ірану без попередніх умов

“Я безумовно зустрінуся з (президентом) Ірану, якщо вони хочуть зустрітися. Я не знаю, чи готові вони зараз, адже вони виявилися в непростому положенні”, — сказав глава держави. При цьому він звернув увагу, що готовий зробити це “не через переваги або слабкості”, а з огляду на те, що проведення консультацій такого формату “є доцільним”.

“Якщо у нас вийде домовитися про щось, про щось значуще, а не про переведення паперу, що представляла з себе інша угода (Спільний всеосяжний план дій щодо іранської ядерної програми), то я буду налаштований зустрітися”, — додав Трамп . Після цього йому було поставлено питання, чи є які-небудь попередні умови, які він має намір висунути Тегерану перед проведенням переговорів. “Ніяких попередніх умов. Якщо вони (іранці) хочуть зустрітися, то я готовий зустрітися”, — сказав він.

Як повідомляв УНН, Іран не бачить можливостей для проведення переговорів з США. Про це заявив прес-секретар МЗС Ірану Бахрам Касемі.