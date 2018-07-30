Трамп заявил, что готов к встрече с президентом Ирана без предварительных условий

“Я определенно встречусь с (президентом) Ирана, если они хотят встретиться. Я не знаю, готовы ли они сейчас, ведь они оказались в непростом положении”, — сказал глава государства. При этом он обратил внимание, что готов сделать это “не из-за превосходства или слабости”, а ввиду того, что проведение консультаций такого формата “является целесообразным”.

“Если у нас получится договориться о чем-то, о чем-то значимом, а не о переводе бумаги, что представляла из себя другая сделка (Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе), то я буду настроен встретиться”, — добавил Трамп. После этого ему был задан вопрос, есть ли какие-либо предварительные условия, которые он намерен выдвинуть Тегерану перед проведением переговоров. “Никаких предварительных условий. Если они (иранцы) хотят встретиться, то я готов встретиться”, — сказал он.

Как сообщал УНН, Иран не видит возможностей для проведения переговоров с США. Об этом заявил пресс-секретарь МИД Ирана Бахрам Касеми.