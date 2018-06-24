Трамп заявив, що денуклеаризація Корейського півострова вже починається
Київ • УНН
КИЇВ. 24 червня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив в суботу, що реалізація досягнутих ним на саміті в Сінгапурі з лідером КНДР Кім Чен Ином домовленостей про денуклеаризацію Корейського півострова вже починається, передає УНН.
“Процес уже починається, і ми ведемо з Північною Кореєю подальші переговори”, — сказав президент, виступаючи на зустрічі в Лас-Вегасі з представниками американських компаній. Трансляція його виступу велася на сайті Білого дому.
За словами Трампа, “важливо вже те, що ми не бачимо, як над Японією летять північнокорейські ракети, не бачимо ядерних випробувань”. “За останні сім місяців не було жодного ракетного випробування. Вони здійснюють демонтаж своїх ядерних і ракетних полігонів, ліквідували полігон, де здійснювалися випробування двигунів балістичних ракет. Все це відбувається крок за кроком”, — вказав Трамп.
“Важливо і те, що у мене склалися дуже добрі стосунки з Кім Чен Ином, — продовжив глава адміністрації Сполучених Штатах Америки. — Він розумний, жорсткий переговірник. Я думаю, він бачить, що у Північній Кореї може бути чудове майбутнє. Ми хочемо, щоб у Північній Кореї не було ядерної зброї”.
Як повідомляв УНН, Трамп заявив, що зробив більше, ніж будь-який інший президент США за той самий період.