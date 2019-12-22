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Трамп заявив про прорив в торговельній угоді з Китаєм

Трамп заявив про прорив в торговельній угоді з Китаєм

Київ • УНН

 • 9942 перегляди

КИЇВ. 22 грудня. УНН. США досягли прориву в торговельній угоді з Китаєм. Про це повідомив американський президент Дональд Трамп, виступаючи у Флориді. Про це повідомляє УНН з посиланням на Reuters.

За словами Трампа, перша частина угоди буде підписана "дуже скоро".

Нагадаємо про те, що Китаю і США вдалося домовитися в рамках першої фази торговельної угоди, Трамп заявив 13 грудня. За його словами, китайська сторона, в тому числі, погодилася структурні зміни, масові закупівлі сільськогосподарської продукції, енергоносіїв, промислових товарів і на "багато іншого".

До того ж Сполучені Штати і Китай вирішили не накладати взаємні мита, які збиралися ввести 15 грудня.

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