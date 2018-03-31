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Трамп заблокував виділення 200 млн доларів на потреби відновлення в Сирії

Трамп заблокував виділення 200 млн доларів на потреби відновлення в Сирії

Київ • УНН

 • 11364 перегляди

КИЇВ. 31 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп заблокував виділення 200 млн доларів, які Вашингтон збирався витратити з метою сприяння відновленню Сирії і надання гуманітарних зусиль у цій країні. Про це повідомляє УНН з посиланням на The Wall Street Journal.

Відправлений Трампом у відставку з поста держсекретаря США Рекс Тіллерсон у лютому на засіданні коаліції по боротьбі з терористичним угрупуванням “Ісламська держава” обіцяв, що Вашингтон виділить додатково 200 млн доларів на підтримку гуманітарних зусиль у Сирії.

За відомостями видання, Трамп дав розпорядження Держдепартаменту заблокувати виділення цих коштів. Як повідомили джерела газети, президент прийняв таке рішення після того, як прочитав в одному із ЗМІ матеріал, в якому йшлося про те, що США віддані виділенню зазначеної суми.

Нагадаємо, 29 березня виступаючи в Ричфілді (штат Огайо) американський лідер Дональд Трамп анонсував завершення військової операції у Сирії після розгрому терористичного угруповання “Ісламська держава”. За його словами, настала пора, коли про Сирію повинні піклуватися “інші люди”. Президент США також пообіцяв, що терористичне угруповання “Ісламська держава” повністю втратить всю зайняту нею територію.

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