Трамп вважає Євросоюз найбільш "ворожим" до США союзником
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Президент США Дональд Трамп вважає, що жоден з союзників Вашингтона не поводиться так само вороже по відношенню до Сполучених Штатів, як Європейський союз. Про це американський лідер заявив в інтерв’ю телеканалу CBS, повідомляє УНН.
“Хто такий союзник? У нас чудові стосунки багато з ким. Але ніхто не поводиться по відношенню до нас настільки погано, наскільки це робить Європейський союз. Європейський союз був створений для того, щоб скористатися нами в сфері торгівлі, саме це вони і зробили”, — сказав він.
Ведуча на це зауважила, що заяви Трампа звучать вороже. “Знаєте, що вороже? Те, як вони поводяться по відношенню до нас. Це не ми ворожі”, — відповів американський лідер.
“Саме ми були в положенні дурної країни протягом багатьох років”, — додав Трамп.
Як повідомляв УНН, ЄС сьогодні затвердить режим санкцій по хімзброї і проведе переговори з “східними партнерами”.