Трамп вважає Євросоюз найбільш "ворожим" до США союзником

“Хто такий союзник? У нас чудові стосунки багато з ким. Але ніхто не поводиться по відношенню до нас настільки погано, наскільки це робить Європейський союз. Європейський союз був створений для того, щоб скористатися нами в сфері торгівлі, саме це вони і зробили”, — сказав він.

Ведуча на це зауважила, що заяви Трампа звучать вороже. “Знаєте, що вороже? Те, як вони поводяться по відношенню до нас. Це не ми ворожі”, — відповів американський лідер.

“Саме ми були в положенні дурної країни протягом багатьох років”, — додав Трамп.

Як повідомляв УНН, ЄС сьогодні затвердить режим санкцій по хімзброї і проведе переговори з “східними партнерами”.