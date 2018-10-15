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Трамп вважає Євросоюз найбільш "ворожим" до США союзником

Трамп вважає Євросоюз найбільш "ворожим" до США союзником

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Президент США Дональд Трамп вважає, що жоден з союзників Вашингтона не поводиться так само вороже по відношенню до Сполучених Штатів, як Європейський союз. Про це американський лідер заявив в інтерв’ю телеканалу CBS, повідомляє УНН.

“Хто такий союзник? У нас чудові стосунки багато з ким. Але ніхто не поводиться по відношенню до нас настільки погано, наскільки це робить Європейський союз. Європейський союз був створений для того, щоб скористатися нами в сфері торгівлі, саме це вони і зробили”, — сказав він.

Ведуча на це зауважила, що заяви Трампа звучать вороже. “Знаєте, що вороже? Те, як вони поводяться по відношенню до нас. Це не ми ворожі”, — відповів американський лідер.

“Саме ми були в положенні дурної країни протягом багатьох років”, — додав Трамп.

Як повідомляв УНН, ЄС сьогодні затвердить режим санкцій по хімзброї і проведе переговори з “східними партнерами”.

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