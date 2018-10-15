Трамп считает Евросоюз наиболее "враждебным" в США союзником
Киев • УНН
КИЕВ. 15 октября. УНН. Президент США Дональд Трамп считает, что ни один из союзников Вашингтона не ведет себя так же враждебно по отношению к Соединенным Штатам, как Европейский союз. Об этом американский лидер заявил в интервью телеканалу CBS, сообщает УНН.
“Кто такой союзник? У нас прекрасные отношения с очень многими. Но никто не ведет себя по отношению к нам настолько плохо, насколько это делает Европейский союз. Европейский союз был создан для того, чтобы воспользоваться нами в сфере торговли, именно это они и сделали”, — сказал он.
Ведущая на это заметила, что заявления Трампа звучат враждебно. “Знаете, что враждебно? То, как они ведут себя по отношению к нам. Это не мы враждебны”, — ответил американский лидер.
“Именно мы были в положении глупой страны на протяжении многих лет”, — добавил Трамп.
Как сообщал УНН, ЕС сегодня утвердит режим санкций в отношении химоружия и проведет переговоры с “восточными партнерами”.