Трамп считает Евросоюз наиболее "враждебным" в США союзником

“Кто такой союзник? У нас прекрасные отношения с очень многими. Но никто не ведет себя по отношению к нам настолько плохо, насколько это делает Европейский союз. Европейский союз был создан для того, чтобы воспользоваться нами в сфере торговли, именно это они и сделали”, — сказал он.

Ведущая на это заметила, что заявления Трампа звучат враждебно. “Знаете, что враждебно? То, как они ведут себя по отношению к нам. Это не мы враждебны”, — ответил американский лидер.

“Именно мы были в положении глупой страны на протяжении многих лет”, — добавил Трамп.

Как сообщал УНН, ЕС сегодня утвердит режим санкций в отношении химоружия и проведет переговоры с “восточными партнерами”.