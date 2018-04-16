Трамп вважає, що екс-директора ФБР слід відправити до в'язниці
Київ • УНН
КИЇВ. 16 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп висловив думку, що екс-директора ФБР Джеймса Комі, який украй несхвально висловлюється про главу держави у своїх мемуарах, слід відправити до в’язниці. Про це повідомляє УНН з посиланням на мікроблог американського лідера у Twitter.
“На головні питання в книзі Комі, що отримала погані рецензії, немає відповідей. У їх числі: як він зливав засекречену інформацію (за це — в тюрму), чому він брехав членам Конгресу (в’язниця), чому Національний комітет Демократичної партії відмовився передати свій сервер співробітникам ФБР (чому ФБР вилучило його)”, — написав Трамп в Twitter.
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Екс-глава ФБР в своїх мемуарах, які вийдуть в світ наступного тижня, дає невтішні характеристики Трампу і розголошує подробиць своїх бесід з ним. Як повідомило в четвер агентство Associated Press, яке отримало копію книги під назвою “Вища лояльність: правда, брехня і лідерство”, Комі називає Трампа людиною, “не пов’язаною правдою”, а його стиль керівництва характеризує як “продиктований егоїзмом”. Комі порівнює Трампа з главою мафії, вказавши, що той вимагає від підлеглих запевнень у відданості.
“Я ніколи не вимагав від Комі запевнень в особистій відданості, — продовжив Трамп в Twitter. — Я ледь навіть знайомий з цим хлопцем, це ще одна його брехня”. “Цей виверткий Джеймс Комі залишиться в історії як найгірший директор ФБР!” — додав Трамп, назвавши книгу Комі вигадкою.
Президент також знову дорікнув екс-главу ФБР за те, як це відомство розслідувало справу про використання екс-держсекретарем США Хілларі Клінтон і суперницею Трампа на виборах особистої поштової сервера для службового листування.
Нагадаємо, колишній заступник директора Федерального бюро розслідувань США Ендрю Маккейб, відправлений у відставку 16 березня, дав свідчення спецпрокурору Роберту Мюллеру, який веде розслідування щодо втручання РФ в американські президентські вибори 2016 року.