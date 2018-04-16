Трамп вважає, що екс-директора ФБР слід відправити до в'язниці

КИЇВ. 16 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп висловив думку, що екс-директора ФБР Джеймса Комі, який украй несхвально висловлюється про главу держави у своїх мемуарах, слід відправити до в’язниці. Про це повідомляє УНН з посиланням на мікроблог американського лідера у Twitter.