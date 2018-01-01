Трамп: в Ірані настав час для змін
Київ • УНН
КИЇВ. 1 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що не вважає Іран успішною країною і припустив, що там настав час для змін. Про це американський лідер повідомив на своїй сторінці в Twitter, передає УНН.
"Іран провалюється на всіх рівнях, незважаючи на жахливу угоду, укладену між ним і адміністрацією Обами. Великий іранський народ багато років страждає від репресій. Іранці хочуть їжі і свободи. Відбувається розграбування багатства Ірану, порушуються права людини. Настав час для змін!", - написав він.
Нагадаємо, ыранське державне телебачення 1 січня повідомило про загибель ще десяти учасників антиурядових протестів.