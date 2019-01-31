Трамп розглядає кандидатуру колишнього глави мережі піцерій на посаду у Федеральний резерв

За даними його джерел, 73-річний Кейн, який очолював колись мережу піцерій Godfather’s Pizza, був прийнятий в Білому домі в середу. При затвердженні цієї кандидатури на посаду керуючого ФРС в Сенаті Конгресу США можуть виникнути ускладнення, вказує агентство. Справа в тому, що Кейн входив в число претендентів на пост президента від республіканців на виборах 2012 року, проте був змушений вийти з числа учасників гонки ще в 2011 році через показання мешканки Атланти (штат Джорджія), яка стверджувала, що Кейн перебував з нею в позашлюбному зв’язку протягом 13 років. Кейн назвав ці звинувачення неправдивими, однак зізнався “в скоєнні помилок у своєму житті”.

Як нагадує Bloomberg, банкір в 1992-1996 роках обіймав посади віце-голови, а потім голови федерального резервного банку в Канзас-Сіті. Кейн перед початком президентських перегонів 2012 року висловлювався на користь повернення до золотого стандарту, від якого США відмовилися в 1971 році, і за підвищення базової облікової ставки. В останньому випадку його позиція суперечить курсу Трампа, який критикує нинішнього голову ФРС Джерома Пауелла за регулярне підвищення ставки.

Як повідомляв УНН, глава мінфіну США провів у грудні переговори з главами шести найбільших банків країни.