Трамп рассматривает кандидатуру бывшего главы сети пиццерий на должность в Федеральный резерв
Киев • УНН
КИЕВ. 1 февраля. УНН. Президент США Дональд Трамп рассматривает кандидатуру предпринимателя Хермана Кейна на одно из двух вакантных мест в Совете управляющих Федеральной резервной системы (ФРС). Об этом сообщило агентство Bloomberg, передает УНН.
По данным его источников, 73-летний Кейн, возглавлявший некогда сеть пиццерий Godfather’s Pizza, был принят в Белом доме в среду. При утверждении этой кандидатуры на должность управляющего ФРС в Сенате Конгресса США могут возникнуть осложнения, указывает агентство. Дело в том, что Кейн входил в число претендентов на пост президента от республиканцев на выборах 2012 года, однако был вынужден выйти из числа участников гонки еще в 2011 году из-за показаний жительницы Атланты (штат Джорджия), утверждавшей, что Кейн состоял с ней во внебрачной связи в течение 13 лет. Кейн назвал эти обвинения ложными, однако сознался “в совершении ошибок в своей жизни”.
Как напоминает Bloomberg, банкир в 1992-1996 годах занимал должности вице-председателя, а потом председателя федерального резервного банка в Канзас-Сити. Кейн перед началом президентской гонки 2012 года высказывался в пользу возвращения к золотому стандарту, от которого США отказались в 1971 году, и за повышение базовой учетной ставки. В последнем случае его позиция противоречит курсу Трампа, который критикует нынешнего председателя ФРС Джерома Пауэлла за регулярное повышение ставки.
Как сообщал УНН, глава минфина США провел в декабре переговоры с главами шести крупнейших банков страны.