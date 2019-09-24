Трамп про стенограму розмови із Зеленським: думаю, ви її побачите
Київ • УНН
КИЇВ. 24 вересня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив журналістам у вівторок, що "передбачає", що стенограма його телефонної розмови з Президентом України Володимиром Зеленським буде опублікована. Про це він сказав на полях Генасамблеї ООН в Нью-Йорку, передає УНН з посиланням на CNN.
"Коли ви побачите дзвінок, коли ви побачите стенограму дзвінка - яку, я думаю, ви побачите, в якийсь момент - ви зрозумієте", - сказав Трамп, захищаючи свою розмову із Зеленським.
"Цей дзвінок був ідеальним. Він не міг бути кращим", - додав він.
Трамп також назвав перспективу свого імпічменту "смішною" і "полюванням на відьом", відповідаючи на питання журналістів.
Як повідомляв УНН, раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не погрожував українській владі скасувати військову допомогу, якщо вона не буде розслідувати справу проти сина його конкурента на виборах Джо Байдена.