Трамп пригрозив демократам заходами у відповідь за позов проти його штабу
Київ • УНН
КИЇВ. 21 квітня. УНН. Президент США Дональд Трамп пригрозив Демократичної партії заходами у відповідь через позов, поданий щодо його передвиборного штабу. Про це він написав у Twitter, передає УНН.
“Щойно почув: демократи-обструкціоністи подали в суд на штаб. Це може бути гарною новиною, тому що ми тепер відповімо щодо серверів DNC, які вони відмовилися передати ФБР, щодо серверів Деббі Вассерман-Шульц і документів, які були у таємничої людини з Пакистану, і електронних листів Клінтон”, - написав Трамп.
Нагадаємо, раніше Демократична партія подала в суд на Росію, передвиборний штаб Трампа і WikiLeaks, звинувачуючи їх у впливі на президентські вибори, що відбулися в 2016 році.