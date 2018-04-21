Трамп пригрозил демократам ответными мерами за иск против его штаба
Киев • УНН
КИЕВ. 21 апреля. УНН. Президент США Дональд Трамп пригрозил Демократической партии ответными мерами в связи с иском, поданным в отношении его предвыборного штаба. Об этом он написал в Twitter, передает УНН.
“Только что услышал: демократы-обструкционисты подали в суд на штаб. Это может быть хорошей новостью, потому что мы теперь ответим относительно серверов DNC, которые они отказались передать ФБР, относительно серверов Дебби Вассерман-Шульц и документов, которые были у таинственного человека из Пакистана, и электронных писем Клинтон”, — написал Трамп.
Напомним, ранее Демократическая партия подала в суд на Россию, предвыборный штаб Трампа и WikiLeaks, обвиняя их во влиянии на состоявшиеся в 2016 году президентские выборы.