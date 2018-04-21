Трамп пригрозил демократам ответными мерами за иск против его штаба

“Только что услышал: демократы-обструкционисты подали в суд на штаб. Это может быть хорошей новостью, потому что мы теперь ответим относительно серверов DNC, которые они отказались передать ФБР, относительно серверов Дебби Вассерман-Шульц и документов, которые были у таинственного человека из Пакистана, и электронных писем Клинтон”, — написал Трамп.

Напомним, ранее Демократическая партия подала в суд на Россию, предвыборный штаб Трампа и WikiLeaks, обвиняя их во влиянии на состоявшиеся в 2016 году президентские выборы.