Трамп пояснив, чому скасував військовий парад у Вашингтоні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп заявив, що місцеві політики вирішили "нажитися" на великому військовому параді, і він був змушений його скасувати. Про це він написав у Twitter, передає УНН.
"Місцеві політики, які керують (погано) Вашингтоном DC, несподівано побачили в цьому можливість наживи. Коли ми попросили їх визначити ціну великого урочистого військового параду, вони назвали настільки абсурдну суму, що я скасував його", - написав Д.Трамп.
Він додав, що цього року відвідає великий парад на базі ВМС США Ендрюс і поїде на парад в Париж, присвячений 100-річчю від припинення Першої світової війни.
Також президент США зазначив, що парад може відбутися у Вашингтоні в наступному році, "коли ціна знизиться", і додав, що на зекономлені поки гроші можна купити "побільше винищувачів".
Як повідомляв УНН, військовий парад Трампа вартістю 92 млн доларів відклали до наступного року.