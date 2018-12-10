Трамп погодився збільшити оборонний бюджет США до 750 млрд доларів
Київ • УНН
КИЇВ. 10 грудня. УНН. Президент США Дональд Трамп схвалив заявку міністра оборони країни Джеймса Меттіса на бюджет на оборону обсягом 750 мільярдів доларів на майбутній рік. Про це з посиланням на представника адміністрації Трампа повідомляє CNN, передає УНН.
Минулого тижня Трамп назвав бюджет міністерства оборони обсягом 716 мільярдів доларів "божевіллям". На наступний день Меттіс і конгресмени-республіканці, які виступають проти будь-яких скорочень оборонного бюджету, зустрілися з президентом, щоб обговорити фінансування оборони.
Як зазначається, угода про бюджет у 750 мільярдів доларів була ухвалена на зустрічі, що відбулася минулого вівторка, у якій взяли участь Трамп, Меттіс і голови комітетів у справах збройних сил палати представників і сенату, член палати представників Мак Торнберрі і сенатор Джим Інхоф.
"Президент повністю підтримує Стратегію національної оборони і продовження відновлення збройних сил. За підтримки сенатора Інхофа і глави комітету Торнберрі президент Трамп погодився на 750 мільярдів доларів фінансування", - сказав американський чиновник.
У вересні Трамп підписав законопроект про витрати на оборону, у який включено положення про фінансування федерального уряду до 7 грудня 2018 року.