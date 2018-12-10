Трамп согласился увеличить оборонный бюджет США до 750 млрд долларов
Киев • УНН
КИЕВ. 10 декабря. УНН. Президент США Дональд Трамп одобрил заявку министра обороны страны Джеймса Мэттиса на бюджет на оборону в размере 750 миллиардов долларов на предстоящий год. Об этом со ссылкой на представителя администрации Трампа сообщает CNN, передает УНН.
На прошлой неделе Трамп назвал бюджет министерства обороны в размере 716 миллиардов долларов "сумасшествием". На следующий день Мэттис и конгрессмены-республиканцы, которые выступают против любых сокращений оборонного бюджета, встретились с президентом, чтобы обсудить финансирование обороны.
Как отмечается, соглашение о бюджете в 750 миллиардов долларов было принято на встрече, состоявшейся в прошлый вторник, в которой приняли участие Трамп, Мэттис и председатели комитетов по делам вооруженных сил палаты представителей и сената, член палаты представителей Мак Торнберри и сенатор Джим Инхоф.
"Президент полностью поддерживает Стратегию национальной обороны и продолжение восстановления вооруженных сил. При поддержке сенатора Инхофа и главы комитета (по вооруженным силам - ред.) Торнберри президент Трамп согласился на 750 миллиардов долларов финансирования", - сказал американский чиновник.
В сентябре Трамп подписал законопроект о расходах на оборону, в который включено положение о финансировании федерального правительства до 7 декабря 2018 года.