Трамп обговорив з обраним президентом Чилі ситуацію в Венесуелі
Київ • УНН
КИЇВ. 4 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп обговорив з обраним главою Чилі Себастьяном Піньєра ситуацію в Венесуелі, йдеться у повідомленні Білого дому, передає УНН з посиланням на РІА “Новини”.
“Лідери обговорили ситуацію, що погіршується до Венесуели і їх взаємне бажання побачити відновлення демократії для народу Венесуели”, — йдеться в повідомленні Білого дому.
США різко критикують владу Венесуели, ті відповідають взаємністю. США раніше внесли до списку санкцій президента Венесуели Ніколаса Мадуро і ряд членів його кабінету, а також заборонили в’їзд на американську територію венесуельським чиновникам і членам їх сімей.
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Трамп також привітав Піньеру з перемогою на грудневих президентських виборах і запевнив його, що має намір спільно працювати над вирішенням питань, що становлять взаємний інтерес, повідомив Білий дім.
Нагадаємо, за даними центрального виборчого комітету Чилі, новим президентом країни став Себастьян Піньєра, який займав пост президента країни з 2010 по 2014 роки.