Трамп назвав переговори із Кім Чен Ином у Сінгапурі надзвичайно продуктивними та чесними

“Наша розмова була відкритою, чесною, прямою та дуже-дуже продуктивною”, — зазначив американський лідер у відеозверненні, яке було записано в зв’язку з його зустріччю з лідером КНДР Кім Чен Ином у Сінгапурі 12 червня. Трамп нагадав, що за підсумками сінгапурського саміту було підписано спільну заяву. “Це початок процесу в напрямку денуклеаризації Північної Кореї”, — сказав очільник американської адміністрації.

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“Розв’язати війну може будь-хто, але встановити мир можуть тільки найхоробріші. Наш світ бачив більше ніж достатньо конфліктів. Якщо є шанс забезпечити мир, якщо є шанс покласти край страхітливій загрозі ядерного конфлікту, то ми повинні ним скористатися будь-якою ціною. Народи Америки, Кореї і всього світу заслуговують безпечного і мирного майбутнього”, — підкреслив президент.

За словами Трампа, він довів до відома Кім Чен Ина свою позицію, яка полягає в тому, що на КНДР чекають “економічне процвітання, безпека і сприятливі можливості”, якщо вона зверне ядерні і ракетні програми. “У майбутні дні, тижні і місяці держсекретар Помпео буде безпосередньо працювати із Північною Кореєю, щоб виконати операцію з денуклеаризації. А поки санкції будуть залишатися в силі”, — продовжував Трамп. “Ми знаємо, що чекає величезна робота, але світ завжди варто таких зусиль”, — додав господар Білого дому.

Трамп також відкинув критику з боку тих представників політичних кіл США, які вважають, що йому не слід було відразу давати згоду на особисту зустріч із лідером КНДР. “Я зробив цю поїздку. Вона коштувала кожної секунди, це була неймовірна подія. <...> Народи усього світу зараз відчувають себе в набагато більшій безпеці, ніж у ті дні, поки я не був президентом”, — заявив американський лідер.

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На закінчення 45-й президент США висловив упевненість в тому, що домовленості про денуклеаризації Корейського півострова, встановлення міцного миру в регіоні та вироблення нових відносин між Вашингтоном і Пхеньяном будуть повною мірою реалізовані. “Все це станеться”, — заявив Трамп.

Нагадаємо, історична зустріч на вищому рівні лідерів КНДР і США пройшла в Сінгапурі в готелі Capella на острові Сентоса 12 червня поточного року.

Як повідомляв УНН, президент США Дональд Трамп після саміту з лідером Північної Кореї Кім Чен Ином заявив, що, попри укладені домовленості, Штати не планують скорочувати присутність збройних сил на Корейському півострові та знімати санкції з КНДР.