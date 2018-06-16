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Трамп назвал переговоры с Ким Чен Ыном в Сингапуре очень продуктивными и честными

Трамп назвал переговоры с Ким Чен Ыном в Сингапуре очень продуктивными и честными

Киев  •  УНН

 • 8888 просмотра

КИЕВ. 16 июня. УНН. Саммит США — КНДР дал сторонам возможность провести честные и очень продуктивные переговоры. Такую оценку исторической встречи на высшем уровне лидеров Северной Кореи и Соединенных Штатов, прошла в Сингапуре в отеле Capella на острове Сентоса 12 июня текущего года дал президент США Дональд Трамп, информирует УНН со ссылкой на YouTube-канал Белого дома.

“Наш разговор был открытым, честным, прямым и очень-очень продуктивным”, — отметил американский лидер в видеообращении, которое было записано в связи с его встречей с лидером КНДР Ким Чен Ыном в Сингапуре 12 июня. Трамп напомнил, что по итогам сингапурского саммита было подписано совместное заявление. “Это начало процесса в направлении денуклеаризации Северной Кореи”, — сказал глава американской администрации.

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“Развязать войну может любой, но установить мир могут только самые смелые. Наш мир видел предостаточно конфликтов. Если есть шанс обеспечить мир, если есть шанс положить конец ужасающей угрозе ядерного конфликта, то мы должны им воспользоваться любой ценой. Народы Америки, Кореи и всего мира заслуживают безопасного и мирного будущего”, — подчеркнул президент.

По словам Трампа, он поставил в известность Ким Чен Ына касательно своей позиции, которая заключается в том, что на КНДР ждут “экономическое процветание, безопасность и благоприятные возможности”, если она свернёт ядерные и ракетные программы. “В предстоящие дни, недели и месяцы госсекретарь Помпео будет непосредственно работать с Северной Кореей, чтобы выполнить операцию по денуклеаризации. А пока санкции будут оставаться в силе”, — продолжал Трамп. “Мы знаем, что предстоит огромная работа, но мир всегда стоит таких усилий”, — добавил хозяин Белого дома.

Трамп также отбросил критику со стороны представителей политических кругов США, которые считают, что ему не следовало сразу давать согласие на личную встречу с лидером КНДР. “Я сделал эту поездку. Она стоила каждой секунды, это было невероятное событие. <...> Народы всего мира сейчас чувствуют себя в гораздо большей безопасности, чем в те дни, пока я не был президентом”, — заявил американский лидер.

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В заключение 45-й президент США выразил уверенность в том, что договоренности о денуклеаризации Корейского полуострова, установление прочного мира в регионе и выработка новых отношений между Вашингтоном и Пхеньяном будут в полной мере реализованы. “Все это произойдет”, — заявил Трамп.

Напомним, историческая встреча на высшем уровне лидеров КНДР и США прошла в Сингапуре в отеле Capella на острове Сентоса 12 июня текущего года.

Как сообщал УНН, президент США Дональд Трамп после саммита с лидером Северной Кореи Ким Чен Ыном заявил, что, несмотря на заключенные договоренности, Штаты не планируют сокращать присутствие вооруженных сил на Корейском полуострове и снимать санкции с КНДР.

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