Трамп і Макрон обговорили денуклеаризацію Корейського півострова і протести в Ірані
Київ • УНН
КИЇВ. 8 січня. УНН. Президент США Дональд Трамп обговорив у телефонному режимі з лідером Франції Еммануелем Макроном ситуацію навколо КНДР і в Ірані, передає УНН з посиланням на прес-службау Білого дому.
“Президент Дональд Трамп поговорив вчора з президентом Франції Еммануелем Макроном, щоб представити оновлену інформацію про події на Корейському півострові і підкреслити рішучість США, Південної Кореї і міжнародної спільноти домогтися повної денуклеаризації Північної Кореї”, — йдеться в повідомленні.
“Президенти також погодилися з тим, що масові демонстрації в Ірані були ознакою того, що іранський режим не зміг задовольнити потреби свого народу, натомість спрямувавши багатство країни на фінансування тероризму і ворожості за кордоном”, — наголошується в документі.
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Офіційного повідомлення від французької сторони про розмову лідерів поки не надходило.
Як раніше повідомляло УНН, Париж не погодився з Вашингтоном в оцінці того, що відбувається в Ірані, а постпред Франції при ООН Франсуа Делаттр застеріг від використання ситуації в Ірані в свою користь наголосивши, що політичні зміни в Ісламській Республіці повинні стати результатом роботи народу цієї країни, а не впливу ззовні. Це стало реакцією на слова постпреда США при ООН Ніккі Хейлі, яка заявила про небезпеку розвитку ситуації у країні за сирійським сценарієм, а те, що відбувається в Ірані, за її словами, зачіпає фундаментальне питання прав людини для народу країни і питання міжнародного миру і безпеки.