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Трамп готує масштабні торговельні обмеження щодо Китаю

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 березня. УНН. Президент США Дональд Трамп готується до встановлення мит на імпорт з Китаю обсягом до 60 мільярдів доларів і орієнтується у цьому на продукцію секторів технологій та телекомунікацій. Про це у вівторок заявили двоє людей, які обговорили цю проблему з адміністрацією Трампа, передає УНН з посиланням на Reuters.

Третє джерело повідомило, що мита, пов'язані з розслідуванням щодо крадіжок інтелектуальної власності, розпочатого в серпні минулого року, можуть з'явитися "найближчим часом".

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Хоча мита будуть в основному орієнтовані на інформаційні технології, побутову електроніку і телекомунікації, вони можуть бути і набагато ширшими, і список продуктів, щодо яких вони застосовуватимуться, може загалом сягати 100, додало джерело.

Білий дім відмовився коментувати обсяги або терміни будь-якого такого свого кроку.

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