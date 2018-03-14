Трамп готовит масштабные торговые ограничения против Китая
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Президент США Дональд Трамп готовится к установлению пошлин на импорт из Китая объемом до 60 миллиардов долларов и ориентируется в этом на продукцию секторов технологий и телекоммуникаций. Об этом во вторник заявили два человека, которые обсудили эту проблему с администрацией Трампа, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Третий источник сообщил, что пошлины, связанные с расследованием по кражам интеллектуальной собственности, начатого в августе прошлого года, могут появиться "в ближайшее время".
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Хотя пошлины будут в основном ориентированы на информационные технологии, бытовую электронику и телекоммуникации, они могут быть и гораздо шире, и список продуктов, которых они коснуться, в целом может достигать 100, добавил источник.
Белый дом отказался комментировать объемы или сроки любого такого своего шага.