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Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
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Трамп довів до відома Путіна, що США залишаться в Сирії до повного розгрому ІД

Київ • УНН

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КИЇВ. 18 серпня. УНН. Президент США Дональд Трамп довів до відома президента Росії Володимира Путіна, що Сполучені Штати мають намір зберігати свою військову присутність у Сирії до тих пір, поки не буде остаточно розгромлене терористичне угрупування “Ісламська держава”. Про це заявив у п’ятницю виконуючий обов’язки помічника держсекретаря США у справах Близького Сходу Девід Саттерфілд під час брифінгу для журналістів, інформує УНН.

Трамп довів до відома Путіна, що США залишаться в Сирії до повного розгрому ІД

“Не повинно бути сумнівів щодо позиції президента стосовно подальшої присутності США в Сирії. Ми знаходимося там для розгрому, остаточного розгрому ІД. І в цьому полягає послання, яке президент передав президенту Путіну, і це те послання, яке всі ми передали усім нашим співрозмовникам” , - сказав Саттерфілд.

Сполучені Штати взаємодіють із Росією щодо ситуації у Сирії на політичному рівні, а також на рівні представників Збройних сил двох країн, додав дипломат.

“США і Збройні сили США мають широкі контакти на високому рівні з російськими колегами як на політичному рівні — з Кремлем і МЗС, так і на рівні військових. Останні відбуваються в тому числі на рівні голови Комітету начальників штабів ВС США генерала Джозефа Данфорду і глави Генштабу ВС РФ Валерія Герасімова. Ці контакти зачіпають як політичну ситуацію і необхідність мобілізації женевського процесу, так і питання запобігання конфліктам і в цілому бойові дії”, — сказав Саттерфілд.

Нагадаємо, попри численні втрати в лавах бойовиків терористичної організації “Ісламська держава” в ході бойових дій в Сирії і Іраку, у зазначених територіях все ще налічується від 20 до 30 тисяч членів угрупування.

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