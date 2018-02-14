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"Тотенхем" вирвав нічию у "Ювентса" в 1/8 фіналу ЛЧ

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 лютого. УНН. В Турині пройшов один із перших поєдинків 1/8 фіналу Ліги чемпіонів в якому “Ювентус” приймав лондонський “Тотенхем”, повідомляє УНН з посиланням на сайт УЄФА.

Дуже жваво пройшли перші 45 хвилин, на високих швидкостях. “Ювентус” вже до дев’ятої хвилини повів у два м’ячі завдяки дублю Ігуаїна, який забив один з голів з пенальті. Кейн на 35-й хвилині скоротив відставання. Перед самою перервою господарі могли повернути собі перевагу в два м’ячі, однак Ігуаїн не реалізував другий пенальті — м’яч після його удару влучив у поперечину. Крістіан Еріксен ударом зі штрафного у другому таймі приніс лондонському клубу нічию — 2:2.

Варто відзначити, що безпрограшна домашня серія “старої синьйори” в єврокубках становить 27 зустрічей (16 виграші, нічиїх 11). Останній раз перемогти в Турині вдалося “Баварії” (2:0) в квітні 2013 року.

Додамо також, матч у відповідь пройде на “Вемблі” 7-го березня.

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