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"Тоттенхэм" вырвал ничью у "Ювентса" в 1/8 финала ЛЧ

Киев  •  УНН

 • 10513 просмотра

КИЕВ. 14 февраля. УНН. В Турине прошел один из первых поединков 1/8 финала Лиги чемпионов в котором “Ювентус” принимал лондонский “Тоттенхэм”, сообщает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.

Очень живо прошли первые 45 минут, на высоких скоростях. “Ювентус” уже к девятой минуте повел в два мяча благодаря дублю Игуаина, который забил один из голов с пенальти. Кейн на 35-й минуте сократил отставание. Перед самым перерывом хозяева могли вернуть себе преимущество в два мяча, однако Игуаин не реализовал второй пенальти — мяч после его удара попал в перекладину. Кристиан Эриксен ударом со штрафного во втором тайме принес лондонскому клубу ничью — 2:2.

Стоит отметить, что беспроигрышная домашняя серия “старой синьоры” в еврокубках составляет 27 встреч (16 выигрыше, ничьих 11). Последний раз победить в Турине удалось “Баварии” (2:0) в апреле 2013 года.

Добавим также, ответный пройдет на “Уэмбли” 7-го марта.

Украинские Национальные Новости

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