Тотальна чистка: Лукашенко змінив прем'єра Білорусі
Київ • УНН
КИЇВ. 18 серпня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко змінив керівництво білоруського уряду. Новим прем'єр-міністром Білорусі став Сергій Румас. Про це УНН повідомляє з посиланням на прес-службу глави білоруської держави.
"Президент Білорусі Олександр Лукашенко змінив керівництво уряду. Прем'єр-міністром Білорусі призначений Сергій Румас, який до теперішнього часу очолював Банк розвитку", - повідомили в АП Білорусі.
Першим заступником прем'єр-міністра країни призначено Олександра Турчина, до теперішнього часу керівника апарату ради міністрів.
Призначено трьох нових заступників прем'єр-міністра Білорусі. Зокрема, заступником прем'єр-міністра призначено Ігоря Петришенка, який до цього був послом Білорусі в Росії.
Також Лукашенко змінив чотирьох міністрів - архітектури та будівництва, промисловості, зв'язку і інформатизації, економіки.
Головою білоруського державного військово-промислового комітету призначено Романа Головченка.
Раніше Лукашенко пригрозив "тотальною чисткою" в уряді Білорусі.