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Торік за державну зраду засуджено 13 осіб - Порошенко

Торік за державну зраду засуджено 13 осіб - Порошенко

Київ • УНН

 • 12225 перегляди

КИЇВ. 24 березня. УНН. У минулому році за державну зраду було засуджено 13 осіб. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко на урочистостях у Київській області з нагоди 26-ї річниці СБУ, передає УНН.

“У 2017 році за статею „державна зрада“ винесено вироки 13 зрадникам. Набрали законної сили обвинувальні вироки стосовно 11 осіб, причетних до фінансування тероризму”, — сказав П.Порошенко.

За його словами, також торік було затримано 591 особу, причетну до терористичної діяльності.

Як повідомляв УНН, у Харкові арештували поліцейського, підозрюваного у держзраді.

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