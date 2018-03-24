Торік за державну зраду засуджено 13 осіб - Порошенко
Київ • УНН
КИЇВ. 24 березня. УНН. У минулому році за державну зраду було засуджено 13 осіб. Про це сьогодні заявив Президент України Петро Порошенко на урочистостях у Київській області з нагоди 26-ї річниці СБУ, передає УНН.
“У 2017 році за статею „державна зрада“ винесено вироки 13 зрадникам. Набрали законної сили обвинувальні вироки стосовно 11 осіб, причетних до фінансування тероризму”, — сказав П.Порошенко.
За його словами, також торік було затримано 591 особу, причетну до терористичної діяльності.
Як повідомляв УНН, у Харкові арештували поліцейського, підозрюваного у держзраді.