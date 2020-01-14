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Торік в Україні виявили 58 нелегальних обмінників

Торік в Україні виявили 58 нелегальних обмінників

Київ • УНН

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КИЇВ. 14 січня. УНН. За 2019 рік Національний банк здійснив 1123 перевірки пунктів обміну валюти і виявив 58 нелегальних обмінників. Про це повідомляє УНН із посиланням на пресслужбу НБУ.

"Національний банк за 2019 рік здійснив 1123 перевірки структурних підрозділів (пунктів обміну валюти) небанківських фінансових установ (НФУ) щодо дотримання порядку здійснення торгівлі іноземною валютою в готівковій формі (валютно-обмінних операцій)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що перевірки здійснювалися в усіх областях України та у місті Києві.

"Під час проведення перевірок легальних пунктів обміну валют у 2019 році було виявлено 58, які працювали нелегально у місті Києві, у Вінницькій, Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Івано-Франківській, Київській, Львівській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Херсонській областях", - повідомили у Нацбанку.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: У Києві до семи років засудили зловмисницю за напад на пункт обміну.

Так, інформацію про нелегальні обмінні пункти отримали правоохоронні органи. Серед виявлених порушень порядку здійснення валютно-обмінних операцій суттєвими були такі:

  • проведення валютно-обмінних операцій без відповідного документального оформлення;
  • значна невідповідність між обсягами готівкових коштів в касі НФУ та бухгалтерськими звітними документами;
  • ненадання під час перевірки документів, матеріалів, інформації на запит уповноваженого працівника Національного банку.

У Нацбанку також нагадали, що відповідно до постанови Правління НБУ №962 від 29 грудня 2015 року діє Реєстр приміщень, в яких здійснюють ліцензовану діяльність з обміну валют або надання інших фінансових послуг з використанням готівки в національній та іноземній валютах.

Зазначимо, що у березні 2019 року Нацбанк розпочав переоформлення генеральних ліцензій на здійснення валютних операцій на нові ліцензії згідно із Законом України "Про валюту і валютні операції". З інформацією щодо виданих небанківським установам ліцензій на здійснення валютних операцій згідно із Законом "Про валюту і валютні операції" можна ознайомитися на сайті Національного банку.

Нагадаємо, що у 2018 році, в Україні виявили 78 нелегальних обмінників.

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