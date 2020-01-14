В прошлом году в Украине выявили 58 нелегальных обменников
Киев • УНН
КИЕВ. 14 января. УНН. За 2019 год Национальный банк осуществил 1123 проверки пунктов обмена валюты и обнаружил 58 нелегальных обменников. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу НБУ.
"Национальный банк за 2019 год совершил 1123 проверки структурных подразделений (пунктов обмена валюты) небанковских финансовых учреждений (НФУ) относительно соблюдения порядка осуществления торговли иностранной валютой в наличной форме (валютно-обменных операций)", - говорится в сообщении.
Отмечается, что проверки осуществлялись во всех областях Украины и в Киеве.
"Во время проведения проверок легальных пунктов обмена валют в 2019 году было выявлено 58, которые работали нелегально в городе Киеве, в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Ивано-Франковской, Киевской, Львовской, Сумской, Тернопольской, Харьковской, Херсонской областях", - сообщили в Нацбанке.
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Так, информацию о нелегальных обменных пунктах получили правоохранительные органы. Среди выявленных нарушений порядка осуществления валютно-обменных операций существенными были следующие:
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- проведение валютно-обменных операций без соответствующего документального оформления;
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- значительное несоответствие между объемами наличных средств в кассе НФУ и бухгалтерскими отчетными документами;
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- непредоставление при проверке документов, материалов, информации по запросу уполномоченного работника Национального банка.
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В Нацбанке также напомнили, что в соответствии с постановлением Правления НБУ №962 от 29 декабря 2015 года действует Реестр помещений, в которых осуществляют лицензированную деятельность по обмену валют или предоставлению других финансовых услуг с использованием наличности в национальной и иностранной валютах.
Отметим, что в марте 2019 года Нацбанк начал переоформление генеральных лицензий на осуществление валютных операций на новые лицензии в соответствии с Законом Украины "О валюте и валютных операциях". С информацией о выданных небанковских учреждениях лицензий на осуществление валютных операций в соответствии с Законом "О валюте и валютных операциях" можно ознакомиться на сайте Национального банка.
Напомним, что в 2018 году, в Украине обнаружили 78 нелегальных обменников.