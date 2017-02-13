Торік в Україні розкрито 86% умисних вбивств - МВС
Київ • УНН
КИЇВ. 13 лютого. УНН. За даними Міністерства внутрішніх справ, у 2016 році було розкрито 86,3% умисних вбивств. Відповідні дані щодо роботи кримінальної поліції минулого року оприлюднив міністр внутрішніх справ Арсен Аваков у Twitter, передає УНН.
За наданими міністром даними, у 2016 році було розкрито 741 злочин, скоєний озброєними організованими групами. Також розкрито 72% вбивств, скоєних з вогнепальної зброї, 82% вбивств та 86,3% умисних вбивств.
Крім того, розкрито 84,2% злочинів з тяжкими тілесними ушкодженнями та 87,3% злочинів з тяжкими тілесними ушкодженнями зі смертельними наслідками.
Також очільник МВС повідомив, що за результатами роботи кримінальної поліції в 2016 році зловмисників судами було арештовано: 57% - за розбої – кожного другого, 30% - за грабежі – кожного третього, 24% - за угони автівок – кожного четвертого та 21% - за квартирні крадіжки – кожного п’ятого.
Нагадаємо, кількість квартирних крадіжок у Києві минулого року зросла на 20%.