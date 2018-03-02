Торік статус учасника бойових дій отримали 49,5 тисячі осіб
Київ • УНН
КИЇВ. 3 березня. УНН. Протягом 2017 року статус учасника бойових дій отримали 49 572 особам. Про це повідомила Державна служба ветеранів війни та учасників антитерористичної операції у відповідь на запит УНН.
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"Згідно з інформацією, наданою комісіями у 2017 році, статус учасника бойових дій надано 49 572 особам", - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, у 2017 році майже 8 тисяч учасників АТО пройшли санаторно-курортне лікування.
Також нагадаємо, торік сім'ям загиблих учасників АТО та бійцям-інвалідам виплатили понад 30,2 млн грн.