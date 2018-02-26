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Торік на покриття дефіциту Пенсійного фонду виділено на 5,6% менше державних коштів

Торік на покриття дефіциту Пенсійного фонду виділено на 5,6% менше державних коштів

Київ • УНН

 • 7122 перегляди

КИЇВ. 26 лютого. УНН. Обсяг коштів Держбюджету, що спрямовувався до бюджету Пенсійного фонду, зокрема, на покриття його дефіциту, минулого року зменшився на 7,9 млрд грн або 5,6%. Про йдеться у звіті Пенсійного фонду України, передає УНН.

“Обсяг коштів Державного бюджету України, що спрямовувався до бюджету Пенсійного фонду, зокрема, на покриття його дефіциту, зменшився з 141,3 млрд грн планових асигнувань до 133,5 млрд грн фактичних”, — йдеться у документі.

Зазначається, що за рахунок виділених асигнувань з Держбюджету профінансовано:

  • виплату пенсій, надбавок та підвищень до пенсій, призначених за пенсійними програмами — 64,8 млрд грн;
  • сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування за деякі категорії застрахованих осіб — 12,6 млрд грн
  • покриття дефіциту Пенсійного фонду України — 56,1 млрд грн.

За 2017 рік надходження власних коштів до бюджету фонду зросли у порівнянні з 2016 роком на 47,2 млрд грн, або на 42,3%. Перевиконання первісного плану по надходженню власних коштів склалося в сумі 17,1 млрд грн, або на 12%.

Протягом 2017 року загальні доходи бюджету Пенсійного фонду становили 293,2 млрд грн (з врахуванням залишку на початок року). Порівняно з 2016 роком загальні доходи зросли на 36,6 млрд грн, або на 14,3%.

Нагадаємо, через неформальну зайнятість Пенсійний фонд втрачає понад 30 млрд грн на рік.

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