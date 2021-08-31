Торгівля підробленими ковід-сертифікатами в Одесі викликала скандал соцмережах

Пост викликав реакцію користувачів.

"У мене багато знайомих які купили) чекаю коли їх звідкись депортують з цим сертифікатом)", - пише Євгенія Завалій.

"У Польщі теж з'явилися умільці. Здогадайтеся, звідки? Але тут за ж@пу беруть швидко, і дають реальні терміни або депорт", - ділиться інформацією Олеся Кундухова.

"Показує рівень недовіри людей до системи в якій не хочуть робити щеплення і вважають за краще купити", - вважає Olga Asaveluk.

Додамо

На скандал відреагувала влада. Директор департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Левон Нікогосян повідомив, що департамент перевіряє інформацію.

"Цей факт ми перевіряємо. Якщо він підтвердиться - будемо вживтаи заходів і розповімо про це публічно", - заявив Нікогосян.

За різними даними, за підробленими ковід-сертифікатами в Одесі приходять цілими колективами, щоб зберегти роботу.