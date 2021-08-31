Торгівля підробленими ковід-сертифікатами в Одесі викликала скандал соцмережах
Київ • УНН
КИЇВ. 31 серпня. УНН. Інформація про торгівлю в поліклініках Одеси підробленими ковід-сертифікатами стала однією з головних тем обговорення в мережі серед містян. За даними з різних джерел, в одній з поліклінік в районі одеських Черемушок "підприємливий" лікар за гроші вносить людей в базу "Дія" без вакцинації. Як повідомила на своїй сторінці в Facebook засновник благодійної організації "Корпорація монстрів" Вікторія Біла, ціни варіюються від 20 до 300 доларів, передає УНН.
Пост викликав реакцію користувачів.
"У мене багато знайомих які купили) чекаю коли їх звідкись депортують з цим сертифікатом)", - пише Євгенія Завалій.
"У Польщі теж з'явилися умільці. Здогадайтеся, звідки? Але тут за ж@пу беруть швидко, і дають реальні терміни або депорт", - ділиться інформацією Олеся Кундухова.
"Показує рівень недовіри людей до системи в якій не хочуть робити щеплення і вважають за краще купити", - вважає Olga Asaveluk.
Додамо
На скандал відреагувала влада. Директор департаменту охорони здоров'я Одеської міськради Левон Нікогосян повідомив, що департамент перевіряє інформацію.
"Цей факт ми перевіряємо. Якщо він підтвердиться - будемо вживтаи заходів і розповімо про це публічно", - заявив Нікогосян.
За різними даними, за підробленими ковід-сертифікатами в Одесі приходять цілими колективами, щоб зберегти роботу.