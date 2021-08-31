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Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара
08:22 • 109188 просмотра

Командующий Сухопутных войск ВСУ пообещал суровое наказание за трагедию на полигоне вследствие вражеского удара

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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта
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Период особого внимания к финансам и личным отношениям: гороскоп для всех знаков Зодиака на 3 - 9 марта

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2 марта, 18:35 • 191498 просмотра

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2 марта, 17:53 • 139811 просмотра

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Торговля поддельными ковид-сертификатами в Одессе вызвала скандал соцсетях

Торговля поддельными ковид-сертификатами в Одессе вызвала скандал соцсетях

Киев  •  УНН

 • 24577 просмотра

КИЕВ. 31 серпня. УНН. Информация о торговле в поликлиниках Одессы поддельными ковид-сертификатами стала одной из главных тем обсуждения в сети среди горожан. По данным из различных источников, в одной из поликлиник в районе одесских Черемушек “предприимчивый” врач за деньги вносит людей в базу “Дия” без вакцинации. Как сообщила на своей странице в Facebook основатель благотворительной организации “Корпорация монстров” Виктория Белая, цены варьируются от 20 до 300 долларов, передает УНН.

Пост вызвал реакцию пользователей.

“У меня много знакомых которые купили) жду когда их откуда-то депортируют с этим сертификатом)”, — пишет Євгенія Завалій.

“В Польше тоже появились умельцы. Догадайтесь, откуда? Но здесь за ж@пу берут быстро, и дают реальные сроки или депорт”, — делится информацией Олеся Кундухова.

“Показывает уровень недоверия людей к системе в которой не хотят прививать и предпочитают купить”, — считает Olga Asaveluk.

Добавим

На скандал отреагировала власть. Директор департамента здравоохранения Одесского горсовета Левон Никогосян сообщил, что департамент проверяет информацию.

“Этот факт мы проверяем. Если он подтвердится — примем меры и расскажем об этом публично”, — заявил Никогосян.
По разным данным за поддельными ковид-сертификатами в Одессе приходят целыми коллективами, чтобы сохранить работу.

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