Топ-менеджер Рибалки, якого СБУ підозрює у фінансуванні терористів в ОРДЛО, програв апеляцію і залишиться за ґратами

“Залишити топ-менеджера компанії „Снек Експорт“ (входить до складу корпорації S.Group — прим.ред.) під вартою. Таке рішення ухвалив Сумський апеляційний суд. Денис Пробачай, який очолює підприємство, залишається у СІЗО. Примітно, що фірма, керівника якої підозрюють у фінансування тероризму, підконтрольна нардепу від Радикальної партії Сергію Рибалці”, — йдеться в сюжеті NewsOne.

Журналісти відзначають, що серед присутніх у залі судових засідань більшість становили військові та ветерани АТО. Саме вони звернули увагу правоохоронців на багаточисельні факти нелегальної торгівлі з терористами на окупованих територіях ОРДЛО.

“Учасники АТО приїхали, щоб підтримати правоохоронців. Саме солдати звернули увагу СБУ на сумнівну діяльність горе-бізнесмена. А завдяки власним джерелам з’ясували, які саме фірми постачали до самопроголошених республік насіння, горішки та сухарики”, — йдеться в сюжеті.

У своєму судовому виступі прокурор Сергій Саєнко розповів про деталі фінансових оборудок, в яких слідчі СБУ обвинувачують одного з провідних топ-менеджерів компанії, наближеної до народного депутата-радикала Сергія Рибалки.

“Фінансове забезпечення терористичних організації “ДНР” та “ЛНР” через механізм перетину товарів через тимчасово заблоковані пункти пропуску через державний кордон України зі сторони РФ та сплати так званих “таможенных платежей” до бюджету так званих “ДНР та „ЛНР“. Також — реалізація у торгівельних мережах, які фактично належать представникам цих терористичних організацій”, — заявив Сергій Саєнко в суді.

На думку прокурора, топ-менеджер Сергія Рибалки, перебуваючи на волі, може чинити тиск на свідків у справі. Так, за інформацією слідства, одразу після затримання і поміщення в СІЗО Денис Пробачай вже намагався тиснути на підлеглих і давав вказівки на знищення доказів. Слідчі СБУ вилучили смартфон підозрюваного, у якому збереглося листування. Нині його вивчають експерти.

Присутні ветерани АТО в інтерв’ю телеканалу NewsOne висловили впевненість, що слідчі СБУ в результаті ретельного вивчення справи можуть вийти і на безпосереднього шефа Дениса Пробачая — народного депутата Сергія Рибалку, який з трибуни ВР неодноразово заявляв про те, що S.Group — це бізнес, який безпосередньо належить його родині.

“Затриманий один із провідних менеджерів S.Group, і безпосередньо це буде вести до Сергія Рибалки, якому нині вже і Верховна Рада зробила зауваження, знявши його з посади голови Комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності”, — розповів журналістам NewsOne присутній в суді ветеран АТО Олег Кравець.