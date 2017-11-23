Топ-менеджер Рибалки, якого СБУ підозрює у фінансуванні терористів в ОРДЛО, програв апеляцію і залишиться за ґратами

ukru
14:09 • 26833 перегляди

Макрон про "сили запевнення" для України: вони не будуть на лінії зіткнення, не кожна країна заявила, що хоче взяти участь

13:58 • 36657 перегляди

В Україну відправлять команди Франції та Британії - Макрон

Ексклюзив
12:45 • 71224 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
12:33 • 62174 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
11:15 • 69952 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

Ексклюзив
27 березня, 08:19 • 115605 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

27 березня, 08:00 • 112186 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
27 березня, 07:23 • 119651 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
27 березня, 07:13 • 176866 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

26 березня, 20:57 • 111243 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
1.5 м/с
36 %
750 мм
Мінлива хмарність, найближчі 2 години опадів не очікується
Популярнi новини
Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

27 березня, 05:14 • 143338 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

27 березня, 07:00 • 181665 перегляди
Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

27 березня, 07:58 • 107417 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

09:17 • 129849 перегляди
Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

09:33 • 92945 перегляди
Публікації
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

14:22 • 24595 перегляди
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

12:45 • 71285 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

09:17 • 129849 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

27 березня, 07:13 • 176883 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

27 березня, 07:00 • 181665 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

Marvel представила акторський склад нових “Месників”: до нього увійдуть зірки MCU, "Людей Ікс" та "Фантастичної четвірки"

13:17 • 19114 перегляди
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

10:19 • 45052 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 129872 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 120098 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 151039 перегляди
Актуальне
Топ-менеджер Рибалки, якого СБУ підозрює у фінансуванні терористів в ОРДЛО, програв апеляцію і залишиться за ґратами

Топ-менеджер Рибалки, якого СБУ підозрює у фінансуванні терористів в ОРДЛО, програв апеляцію і залишиться за ґратами

Київ • УНН

 • 10925 перегляди

КИЇВ. 23 листопада. УНН. Захист Дениса Пробачая, якого СБУ звинувачує у фінансуванні терористів в ОРДЛО, програв апеляцію, таким чином топ-менеджер корпорації S.Group залишиться під вартою. Про це в своєму телеефірі розповіли журналісти телеканалу NewsOne, які були присутні під час судового засідання в Сумах, передає УНН.

“Залишити топ-менеджера компанії „Снек Експорт“ (входить до складу корпорації S.Group — прим.ред.) під вартою. Таке рішення ухвалив Сумський апеляційний суд. Денис Пробачай, який очолює підприємство, залишається у СІЗО. Примітно, що фірма, керівника якої підозрюють у фінансування тероризму, підконтрольна нардепу від Радикальної партії Сергію Рибалці”, — йдеться в сюжеті NewsOne.

Журналісти відзначають, що серед присутніх у залі судових засідань більшість становили військові та ветерани АТО. Саме вони звернули увагу правоохоронців на багаточисельні факти нелегальної торгівлі з терористами на окупованих територіях ОРДЛО.

“Учасники АТО приїхали, щоб підтримати правоохоронців. Саме солдати звернули увагу СБУ на сумнівну діяльність горе-бізнесмена. А завдяки власним джерелам з’ясували, які саме фірми постачали до самопроголошених республік насіння, горішки та сухарики”, — йдеться в сюжеті.

У своєму судовому виступі прокурор Сергій Саєнко розповів про деталі фінансових оборудок, в яких слідчі СБУ обвинувачують одного з провідних топ-менеджерів компанії, наближеної до народного депутата-радикала Сергія Рибалки.

“Фінансове забезпечення терористичних організації “ДНР” та “ЛНР” через механізм перетину товарів через тимчасово заблоковані пункти пропуску через державний кордон України зі сторони РФ та сплати так званих “таможенных платежей” до бюджету так званих “ДНР та „ЛНР“. Також — реалізація у торгівельних мережах, які фактично належать представникам цих терористичних організацій”, — заявив Сергій Саєнко в суді.

На думку прокурора, топ-менеджер Сергія Рибалки, перебуваючи на волі, може чинити тиск на свідків у справі. Так, за інформацією слідства, одразу після затримання і поміщення в СІЗО Денис Пробачай вже намагався тиснути на підлеглих і давав вказівки на знищення доказів. Слідчі СБУ вилучили смартфон підозрюваного, у якому збереглося листування. Нині його вивчають експерти.

Присутні ветерани АТО в інтерв’ю телеканалу NewsOne висловили впевненість, що слідчі СБУ в результаті ретельного вивчення справи можуть вийти і на безпосереднього шефа Дениса Пробачая — народного депутата Сергія Рибалку, який з трибуни ВР неодноразово заявляв про те, що S.Group — це бізнес, який безпосередньо належить його родині.

“Затриманий один із провідних менеджерів S.Group, і безпосередньо це буде вести до Сергія Рибалки, якому нині вже і Верховна Рада зробила зауваження, знявши його з посади голови Комітету з питань фінансової політики та банківської діяльності”, — розповів журналістам NewsOne присутній в суді ветеран АТО Олег Кравець.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика
Tesla
$278.61
Brent
$72.96
Bitcoin
$86,704.40
S&P 500
$5,706.63
Газ TTF
$41.15
Золото
$3,079.94
Ethereum
$2,009.75