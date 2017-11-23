Топ-менеджер Рыбалки, которого СБУ подозревает в финансировании террористов в ОРДЛО, проиграл апелляцию и останется за решеткой

"Оставить топ-менеджера компании "Снэк Экспорт" (входит в состав корпорации S.Group - прим.ред.) под стражей. Такое решение принял Сумской апелляционный суд. Денис Пробачай, который возглавляет предприятие, остается в СИЗО. Примечательно, что фирма, руководителя которой подозревают в финансировании терроризма, подконтрольная нардепу от Радикальной партии Сергею Рыбалке", - говорится в сюжете NewsOne.

Журналисты отмечают, что среди присутствующих в зале судебных заседаний большинство составляли военные и ветераны АТО. Именно они обратили внимание правоохранителей на многочисленные факты нелегальной торговли с террористами на оккупированных территориях ОРДЛО.

"Участники АТО приехали, чтобы поддержать правоохранителей. Именно солдаты обратили внимание СБУ на сомнительную деятельность горе-бизнесмена. А благодаря собственным источникам выяснили, какие именно фирмы поставляли в самопровозглашенных республик семечки, орешки и сухарики", - говорится в сюжете.

В своем судебном выступлении прокурор Сергей Саенко рассказал о деталях финансовых сделок, в которых следователи СБУ обвиняют одного из ведущих топ-менеджеров компании, приближенной к народному депутату-радикалу Сергею Рыбалке.

"Финансовое обеспечение террористических организации "ДНР" и "ЛНР" через механизм пересечения товаров через временно заблокированы пункты пропуска через государственную границу Украины со стороны РФ и уплаты так называемых "таможенных платежей" в бюджет так называемых "ДНР" и "ЛНР". Также - реализация в торговых сетях, которые фактически принадлежат представителям этих террористических организаций", - заявил Сергей Саенко в суде.

По мнению прокурора, топ-менеджер Сергея Рыбалки, находясь на свободе, может оказать давление на свидетелей по делу. Так, по информации следствия, сразу после задержания и помещения в СИЗО Денис Пробачай уже пытался давить на подчиненных и давал указания на уничтожение доказательств. Следователи СБУ изъяли смартфон подозреваемого, в котором сохранилась переписка. Сейчас его изучают эксперты.

Присутствующие ветераны АТО в интервью телеканалу NewsOne выразили уверенность, что следователи СБУ в результате тщательного изучения дела могут выйти и на непосредственного шефа Дениса Пробачая - народного депутата Сергея Рыбалку, который с трибуны ВР неоднократно заявлял о том, что S.Group - это бизнес, который непосредственно принадлежит его семье.

"Задержанный один из ведущих менеджеров S.Group, и непосредственно это будет вести к Сергею Рыбалке, которому сейчас уже и Верховная Рада сделала замечание, сняв его с должности председателя Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности", - рассказал журналистам NewsOne присутствующий в суде ветеран АТО Олег Кравец.