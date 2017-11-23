Топ-менеджер Рыбалки, которого СБУ подозревает в финансировании террористов в ОРДЛО, проиграл апелляцию и останется за решеткой

ukru
В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления
11:17 • 78737 просмотра

В Париже собрались на встречу для обсуждения поддержки Украины: Франция сделала первые заявления

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 68894 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде
09:37 • 76068 просмотра

Делегации Украины и США начали встречу в Джидде

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 83360 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

Эксклюзив
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
11 марта, 06:00 • 118396 просмотра

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело
10 марта, 18:32 • 115214 просмотра

В Днепре водитель Tesla "прокатил" на капоте военнослужащего ТЦК: возбуждено дело

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
10 марта, 15:15 • 144311 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
10 марта, 11:47 • 107386 просмотра

Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

США закрывают 83% программ USAID - Рубио
10 марта, 09:12 • 108816 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

Эксклюзив
Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта
10 марта, 06:48 • 113359 просмотра

Неделя судьбоносных астрологических событий: гороскоп для всех знаков Зодиака на 10 - 16 марта

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения

Бессонная ночь в россии: масштабная атака дронов, есть погибшие, раненые, пожары, разрушения

11 марта, 04:46 • 118079 просмотра
"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

"Команда на месте": Ермак очертил темы переговоров с США в Саудовской Аравии

11 марта, 05:39 • 105425 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 115230 просмотра
В Киеве водитель Mercedes убегал от полиции, "перевозя" правоохранителя на окне автомобиля: что известно

В Киеве водитель Mercedes убегал от полиции, "перевозя" правоохранителя на окне автомобиля: что известно

10:30 • 34625 просмотра
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 48112 просмотра
публикации
Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

Дети без ограничений: как в Броварах адаптируют школы и детские сады для особых учеников

11:49 • 48112 просмотра
Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

Советы для здорового сна: как настроить режим и побороть усталость

11 марта, 06:38 • 115230 просмотра
Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине

Финтехэксперт Елена Соседка рассказала о потенциале для экономики после легализации криптовалют в Украине
Эксклюзив

11 марта, 06:00 • 118397 просмотра
Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

Глава АРМА Дума после конфликта с антикоррупционерами пытается вернуть доверие новым меморандумом

10 марта, 16:00 • 121786 просмотра
Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

10 марта, 15:15 • 144313 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

Игра Death Stranding 2 получила дату релиз в июне

10 марта, 15:34 • 106023 просмотра
Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

Смерть Галины Хатчинс: жена Болдвина написала письма детям перед оглашением вердикта суда

10 марта, 10:58 • 113409 просмотра
Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

Бритни Спирс снова танцует под песню Джастина Тимберлейка – фанаты удивлены

10 марта, 10:01 • 114442 просмотра
Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

Скандал в TikTok: Хейли Бибер отвергает обвинения в насмешке над Селенной Гомес

10 марта, 08:24 • 119912 просмотра
Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

7 марта, 19:45 • 207079 просмотра
Актуальное
Топ-менеджер Рыбалки, которого СБУ подозревает в финансировании террористов в ОРДЛО, проиграл апелляцию и останется за решеткой

Топ-менеджер Рыбалки, которого СБУ подозревает в финансировании террористов в ОРДЛО, проиграл апелляцию и останется за решеткой

Киев  •  УНН

 • 10920 просмотра

КИЕВ. 23 ноября. УНН. Защита Дениса Пробачая, которого СБУ обвиняет в финансировании террористов в ОРДЛО, проиграл апелляцию, таким образом топ-менеджер корпорации S.Group останется под стражей. Об этом в своем телеэфире рассказали журналисты телеканала NewsOne, которые присутствовали во время судебного заседания в Сумах, передает УНН.

"Оставить топ-менеджера компании "Снэк Экспорт" (входит в состав корпорации S.Group - прим.ред.) под стражей. Такое решение принял Сумской апелляционный суд. Денис Пробачай, который возглавляет предприятие, остается в СИЗО. Примечательно, что фирма, руководителя которой подозревают в финансировании терроризма, подконтрольная нардепу от Радикальной партии Сергею Рыбалке", - говорится в сюжете NewsOne.

Журналисты отмечают, что среди присутствующих в зале судебных заседаний большинство составляли военные и ветераны АТО. Именно они обратили внимание правоохранителей на многочисленные факты нелегальной торговли с террористами на оккупированных территориях ОРДЛО.

"Участники АТО приехали, чтобы поддержать правоохранителей. Именно солдаты обратили внимание СБУ на сомнительную деятельность горе-бизнесмена. А благодаря собственным источникам выяснили, какие именно фирмы поставляли в самопровозглашенных республик семечки, орешки и сухарики", - говорится в сюжете.

В своем судебном выступлении прокурор Сергей Саенко рассказал о деталях финансовых сделок, в которых следователи СБУ обвиняют одного из ведущих топ-менеджеров компании, приближенной к народному депутату-радикалу Сергею Рыбалке.

"Финансовое обеспечение террористических организации "ДНР" и "ЛНР" через механизм пересечения товаров через временно заблокированы пункты пропуска через государственную границу Украины со стороны РФ и уплаты так называемых "таможенных платежей" в бюджет так называемых "ДНР" и "ЛНР". Также - реализация в торговых сетях, которые фактически принадлежат представителям этих террористических организаций", - заявил Сергей Саенко в суде.

По мнению прокурора, топ-менеджер Сергея Рыбалки, находясь на свободе, может оказать давление на свидетелей по делу. Так, по информации следствия, сразу после задержания и помещения в СИЗО Денис Пробачай уже пытался давить на подчиненных и давал указания на уничтожение доказательств. Следователи СБУ изъяли смартфон подозреваемого, в котором сохранилась переписка. Сейчас его изучают эксперты.

Присутствующие ветераны АТО в интервью телеканалу NewsOne выразили уверенность, что следователи СБУ в результате тщательного изучения дела могут выйти и на непосредственного шефа Дениса Пробачая - народного депутата Сергея Рыбалку, который с трибуны ВР неоднократно заявлял о том, что S.Group - это бизнес, который непосредственно принадлежит его семье.

"Задержанный один из ведущих менеджеров S.Group, и непосредственно это будет вести к Сергею Рыбалке, которому сейчас уже и Верховная Рада сделала замечание, сняв его с должности председателя Комитета по вопросам финансовой политики и банковской деятельности", - рассказал журналистам NewsOne присутствующий в суде ветеран АТО Олег Кравец.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

политика

Обратиться по вопросам размещения рекламы