Томос про автокефалію УПЦ довершить утвердження незалежності України - Порошенко

"Томос про автокефалію УПЦ довершить утвердження незалежності і самостійності нашої держави, укріпить релігійну свободу, міжконфесійний мир. Він посилить права і свободи громадян. Особливо тих, котрі зараз перебувають поза спілкуванням із вселенським православ’ям", - сказав Порошенко.

Як нагадав він, Україна, світська та церковна влада звернулися до Архієпископа Константинополя, Нового риму, Вселенського Патріарха Варфоломія щодо надання томосу про автокефалію православній церкві в Україні. Перехід Київської метрополії під контроль Москви, який стався у 17-му столітті, відбувся у неканонічний спосіб.

"Дякуємо йому за те послання, яке він вчора передав нам, і в якому чітко задекларована така довгоочікувана мета – дарування українській церкві автокефалії. Мільйони українців прагнуть і очікують якнайшвидшого визнання автокефалії православної церкви", - додав Президент.

Нагадаємо, у Вселенському патріархаті підтвердили прагнення України отримати автокефалію.