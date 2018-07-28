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Томос про автокефалію УПЦ довершить утвердження незалежності України - Порошенко

Томос про автокефалію УПЦ довершить утвердження незалежності України - Порошенко

Київ • УНН

 • 8471 перегляди

КИЇВ. 28 липня. УНН. Томос про автокефалію УПЦ довершить утвердження незалежності і самостійності України. Про це під час урочистостей з нагоди 1030-ліття Хрещення Русі сказав Президент України Петро Порошенко, передає кореспондент УНН.

"Томос про автокефалію УПЦ довершить утвердження незалежності і самостійності нашої держави, укріпить релігійну свободу, міжконфесійний мир. Він посилить права і свободи громадян. Особливо тих, котрі зараз перебувають поза спілкуванням із вселенським православ’ям", - сказав Порошенко.

Як нагадав він, Україна, світська та церковна влада звернулися до Архієпископа Константинополя, Нового риму, Вселенського Патріарха Варфоломія щодо надання томосу про автокефалію православній церкві в Україні. Перехід Київської метрополії під контроль Москви, який стався у 17-му столітті, відбувся у неканонічний спосіб.

"Дякуємо йому за те послання, яке він вчора передав нам, і в якому чітко задекларована така довгоочікувана мета – дарування українській церкві автокефалії. Мільйони українців прагнуть і очікують якнайшвидшого визнання автокефалії православної церкви", - додав Президент.

Нагадаємо, у Вселенському патріархаті підтвердили прагнення України отримати автокефалію.

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