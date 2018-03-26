ТКГ домовилася про перемир'я на Донбасі з 30 березня

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КИЇВ. 26 березня. УНН. Тристороння контактна група з врегулювання ситуації в Донбасі домовилася про повне припинення вогню на лінії розмежування в зоні бойових дій на період великодніх свят, починаючи з 30 березня. Про це йдеться в повідомленні на сайті ОБСЄ, передає УНН.

"Тристороння контактна група за участю представників певних областей Донецької і Луганської областей, визнаючи позитивний вплив підтвердження на припинення вогню 2 березня 2018 року, підкреслюючи важливість забезпечення миру і спокою для населення, маючи на увазі майбутні великодні свята і керуючись більш ранніми угодами і зобов'язаннями сторін: знову підтвердити свою повну відданість всеосяжного, стійкого і необмеженого припинення вогню, починаючи з 30 березня 2018 року в 00 годин. 01 хв. (за київським часом)," - йдеться в заяві Тристоронньої контактної групи.

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