Тиждень в Україні розпочнеться без опадів
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. В наступні три доби опадів в Україні синоптики не прогнозують, повідомляє УНН із посиланням на Укргідрометцентр.
У наступні три доби без опадів, лише найближчої ночі у східних областях невеликий дощ.
Вночі та вранці місцями туман.
Вітер переважно південно-західний, 5-12 м/с, завтра в Карпатах пориви 15-20 м/с.
Температура вночі від 1° морозу до 5° тепла, вдень 5-11° тепла, у південній частині та на Прикарпатті до 14°.
Нагадаємо, "м’яка погода" не триватиме впродовж всіх трьох місяців зими.