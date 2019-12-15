Неделя в Украине начнется без осадков
Киев • УНН
КИЕВ. 15 декабря. УНН. В последующие трое суток осадков в Украине синоптики не прогнозируют, сообщает УНН со ссылкой на Укргидрометцентр.
В последующие трое суток без осадков, лишь ближайшей ночью в восточных областях небольшой дождь.
Ночью и утром местами туман.
Ветер юго-западный, 5-12 м/с, завтра в Карпатах порывы 15-20 м/с.
Температура ночью от 1° мороза до 5° тепла, днем 5-11° тепла, в южной части и на Прикарпатье до 14°.
Напомним, "мягкая погода" не продлится в течение всех трех месяцев зимы.